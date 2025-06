Drillinge sind grösstes Glück für Ex-Leichtathletin Anita Weyermann

Keystone-SDA

Sie hat mit 19 Jahren WM-Bronze über 1500 Meter gewonnen und wurde ein Jahr später Dritte an der Europameisterschaft: Das Schönste aber war für die ehemalige Leichtathletin Anita Weyermann im Rückblick die Geburt ihrer gesunden Drillinge.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Weyermann war vor der Jahrtausendwende die Ausnahmeerscheinung der Schweizer Leichtathletik. Unvergessen bleibt neben ihren Erfolgen ihre Leidensfähigkeit. Die 47-Jährige lebt heute in Kehrsatz, ist verheiratet und hat vier Kinder. Noch immer hält sie die Schweizer Rekorde über 1500, 3000 und 5000 Meter.

Das Schönste erlebt habe sie 2013 als sie gesunde Drillinge zur Welt gebracht habe, erzählt Weyermann der «Berner Zeitung». «Natürlich war das ein Risiko, uns wurde während der Schwangerschaft immer wieder gesagt, was alles schiefgehen könnte. Letztlich aber kam alles gut heraus, die Babys kamen nicht einmal zu früh», so Weyermann. Ihr sei es auch so gut gegangen, dass sie am Tag vor der Geburt sogar noch drei Kilometer geschwommen sei.

Ihr Spruch «Gring abe u seckle» sei aus Zufall zur Marke von ihr geworden. Im Interview mit dem Schweizer Fernsehen sei sie nach dem Halbfinal über 1500 Meter gefragt worden, was ich auf der Zielgeraden gedacht habe. «Es war eine andere Zeit, es gab keine Medienbetreuer, wir redeten frisch von der Leber weg und vor allem unmittelbar nach dem Rennen, noch quasi ohne Sauerstoff im Hirn», sagt Weyermann.

Mittlerweile arbeitet Weyermann beim Berner Oberländer Lokalradio BEO. Sie bietet Kurse in Aquafit an, ist Laufcoach, engagiert sich in Clubtrainings und hat ein Mandat bei Swiss Athletics im Bereich der Trainerausbildung.