Drohendes Feuerwerksverbot in Teilen des Kantons Bern

Keystone-SDA

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In sechs Berner Verwaltungskreisen könnte vor dem 1. August ein Feuerwerksverbot verhängt werden. Der Entscheid soll am kommenden Donnerstag (23. Juli) fallen.

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(Keystone-SDA) Das teilten die Regierungsstatthalterämter der Verwaltungskreise Berner Jura, Biel, Seeland, Oberaargau, Bern-Mittelland und Emmental am Donnerstag mit. Sie entschieden, die bereits bestehenden Feuerverbote im Wald und in Waldesnähe aufrechtzuerhalten. Die jüngsten Niederschläge reichten gemäss den Behörden nicht aus, um die Trockenheit nachhaltig zu lindern.

Falls bis zum 23. Juli keine flächendeckenden und ergiebigen Regenmengen fallen, wollen die Verantwortlichen über ein allfälliges Feuerwerksverbot entscheiden. Das kantonale Amt für Wald und Naturgefahren überwache die Lage laufend, hiess es.

In den sechs Kreisen wird die Waldbrandgefahr als «gross» beurteilt, im Berner Oberland und in Thun als «erheblich». Dort ist das Entfachen von Feuer nur an fest eingerichteten Feuerstellen erlaubt. Wegen des Risikos von Funkenflug soll bei Wind gänzlich auf Feuer verzichtet werden.