Dutzende “Swifties” belagern Hotel Savoy in Zürich

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Dutzende “Swifties” haben am Montagnachmittag das Hotel Savoy am Zürcher Paradeplatz belagert. Taylor Swift soll in dem Hotel übernachten. Die Polizei musste eingreifen.

Sichtschutz und ein gesperrter Eingang deuteten auf besondere Gäste im Luxushotel hin. Immer mehr Fans standen vor dem Eingang und versperrten damit die vorbeiführende Poststrasse.

Die Stadtpolizei Zürich rückte schliesslich an und stellte Absperrgitter auf. Ob die US-Sängerin mit ihrer Entourage überhaupt im Mandarin Oriental Savoy nächtigt, ist jedoch nicht bestätigt.

Die Fans harrten vorerst weiter in der Sonne aus und warteten auf ihr Idol. Swift tritt am Dienstag und Mittwoch im jeweils ausverkauften Letzigrund auf.