E-Bike-Fahrer in Bätterkinden BE tödlich verunfallt

Keystone-SDA

Ein E-Bike-Fahrer ist am Dienstagnachmittag im bernischen Bätterkinden tödlich verunglückt. Er starb trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen später in einem Spital, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der 60-jährige Mann stürzte aus ungeklärten Gründen und blieb regungslos liegen, wie die Polizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Seine Begleitperson und ein Passant versuchten umgehend, ihn zu reanimieren. Eine Ambulanz brachte ihn anschliessend in ein Spital, wo er wenig später starb.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen im Kanton Bern wohnhaften Italiener. Als Unfallursache standen gemäss Polizei zunächst medizinische Gründe im Vordergrund. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.