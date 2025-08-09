The Swiss voice in the world since 1935
E-Bike-Fahrer in Kreuzlingen TG mittelschwer verletzt

Keystone-SDA

Ein E-Bike-Fahrer ist am Freitagabend bei einem Zusammenstoss mit einem Auto in Kreuzlingen TG mittelschwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Spital, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Eine 39-jährige Autofahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der Seetalstrasse in Richtung Bottighofen unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 43-jähriger E-Bike-Fahrer auf der Reutistrasse und beabsichtigte, links in die Seetalstrasse einzubiegen. Dabei kam es zum seitlich-frontalen Zusammenstoss der beiden.

Der E-Bike-Fahrer stürzte und verletzte sich dabei mittelschwer.

Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Der Sachschaden beträgt gemäss Polizei mehrere tausend Franken.

