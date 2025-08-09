E-Bike-Fahrer in Kreuzlingen TG mittelschwer verletzt

Keystone-SDA

Ein E-Bike-Fahrer ist am Freitagabend bei einem Zusammenstoss mit einem Auto in Kreuzlingen TG mittelschwer verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Spital, wie die Kantonspolizei Thurgau am Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Eine 39-jährige Autofahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der Seetalstrasse in Richtung Bottighofen unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 43-jähriger E-Bike-Fahrer auf der Reutistrasse und beabsichtigte, links in die Seetalstrasse einzubiegen. Dabei kam es zum seitlich-frontalen Zusammenstoss der beiden.

Der E-Bike-Fahrer stürzte und verletzte sich dabei mittelschwer.

Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Der Sachschaden beträgt gemäss Polizei mehrere tausend Franken.