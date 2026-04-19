E-Bike-Fahrer stirbt nach Sturz über Mauer in Otelfingen ZH

Keystone-SDA

Ein 73-jähriger E-Bike-Fahrer ist am späten Samstagabend in Otelfingen ZH ums Leben gekommen. Der Mann stürzte aus bislang ungeklärten Gründen über eine Mauer.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 23.30 Uhr auf einem Verbindungsweg, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Der Senior war in Richtung Bodenackerstrasse unterwegs, als er über eine kleine Mauer auf die Zufahrt einer Tiefgarage fiel.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch Ersthelfer und den Rettungsdienst verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Weshalb der 73-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.