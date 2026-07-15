E-Bike-Fahrerin bei Unfall in Marbach SG lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

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Eine 79-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Dienstagabend in Marbach SG bei einer Kollision mit einem Lieferwagen lebensbedrohlich verletzt worden. Die Rega flog die Frau ins Spital.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich bei einer Verzweigung auf der Bahnhofstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung am Mittwoch schrieb. Die Frau stürzte zu Boden, der Lieferwagen kam nach der Kollision von der Strasse ab.

Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung zeigte einen zu hohen Wert an, hiess es in der Mitteilung weiter. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben.