E-Bikefahrerin verletzt sich in St. Gallen bei einem Verkehrsunfall
Eine 40-jährige E-Bikfahrerin hat sich am Freitagmorgen um 6.45 Uhr bei einer Kollision mit einem Lieferwagen in St. Gallen unbestimmt verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital.
(Keystone-SDA) Die Frau wurde auf der Fürstenlandstrasse von einem nach links abbiegenden Lieferwagen erfasst, teilte die Stadtpolizei St. Gallen mit. Der Fahrer gab an, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein, weshalb er die E-Bikefahrerin übersah.
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der entsprechende Strassenabschnitt war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.