E-Bikefahrerin verletzt sich in St. Gallen bei einem Verkehrsunfall

Keystone-SDA

Eine 40-jährige E-Bikfahrerin hat sich am Freitagmorgen um 6.45 Uhr bei einer Kollision mit einem Lieferwagen in St. Gallen unbestimmt verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau wurde auf der Fürstenlandstrasse von einem nach links abbiegenden Lieferwagen erfasst, teilte die Stadtpolizei St. Gallen mit. Der Fahrer gab an, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein, weshalb er die E-Bikefahrerin übersah.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der entsprechende Strassenabschnitt war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

