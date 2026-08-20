E-Biker bei Kollision mit Auto in Oberhasli schwer verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Beim Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem E-Bike ist am Donnerstagnachmittag in Oberhasli der Velofahrer schwer verletzt worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 16 Uhr wollte ein 81-jähriger Elektrovelo-Fahrer vom Rütihofweg her kommend die Rümlangerstrasse überqueren, um auf dem Radweg in Richtung Oberhasli zu fahren, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Beim Überqueren der Rümlangerstrasse kam es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision mit einem Auto, das in Richtung Oberhasli unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Velofahrer mehrere Meter weggeschleudert und blieb schwer verletzt auf der Strasse liegen. Nach der Erstversorgung vor Ort musste er mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Der 72-jährige Autofahrer hingegen blieb unverletzt.