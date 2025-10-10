E-Biker und Velofahrer prallen auf der Axenstrasse zusammen

The Swiss voice in the world since 1935
Ein E-Bike- und ein Velofahrer sind am Freitag in Sisikon UR verunfallt und verletzt worden. Die Männer im Alter von 67 und 61 Jahren waren in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg der Axenstrasse unterwegs und beim Parkplatz der Tellsplatte frontal kollidiert.

(Keystone-SDA) Der Velofahrer sei erheblich verletzt worden, teilte die Kantonspolizei Uri mit. Der E-Bike-Lenker habe sich nur leichte Verletzungen zugezogen. Beide seien vom Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri gebracht worden.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.45 Uhr. Wieso es zu der Frontalkollision gekommen ist, war am Freitagnachmittag gemäss der Mitteilung noch nicht geklärt.

