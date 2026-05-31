E-Bikerin verletzt sich bei Sturz in Kallnach BE schwer

Keystone-SDA

Eine E-Bike-Fahrerin ist am Samstag in Kallnach BE bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 58-Jährige befuhr um 17.15 Uhr den Krosenrain, als sie stürzte. Sie wurde von einer Ambulanz ins Spital gebracht.

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(Keystone-SDA) Die Unfallursache stand am Sonntag noch nicht fest, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Der Krosenrain wurde für zweieinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt. Zahlreiche Velo- und E-Bike-Fahrerinen und Fahrer hätten sich aber nicht an die Sperrung gehalten und hätten damit die Arbeit der Einsatzkräfte erschwert, teilte die Kantonspolizei mit.