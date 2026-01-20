Edelweiss fliegt 2025 Rekorde ein

Der Ferienflieger Edelweiss setzt den Steigflug fort. Im vergangenen Jahr hat die Lufthansa-Tochter trotz aller politischen Turbulenzen auf der Welt neue Bestmarken eingeflogen.

(Keystone-SDA) Die Edelweiss habe 2025 mehr als 900 Millionen Franken Umsatz erzielt, sagte Airline-Chef Bernd Bauer am Dienstag am Rande einer Medienkonferenz zur Vorstellung der neuen Kabinenausstattung im Langstreckenflieger Airbus A350 im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP: «Von dem her bin ich mit dem Jahr 2025 ganz zufrieden.»

Damit hat der Umsatz die bisherige Höchstmarke vom Jahr davor übertroffen: 2024 hatte die Edelweiss einen Umsatz von 900 Millionen Franken erzielt und einen Betriebsgewinn von 81 Millionen verdient.

Zum Betriebsgewinn im vergangenen Jahr wollte Bauer nichts sagen: «Wir sind noch daran, die Jahresabschlüsse zu erstellen.» Im vergangenen September hatte der Edelweiss-Chef im Interview mit AWP ein EBIT-Ziel von 80 bis 85 Millionen Franken für das Jahr 2025 genannt.

Bestmarke auch bei Passagieren

Auch bei den Passagieren hat der Ferienflieger einen Rekord erreicht. Insgesamt seien 3,3 Millionen Menschen mit der Edelweiss geflogen, sagte Bauer.

Die Auslastung der Flugzeuge habe ungefähr auf dem Niveau von 2024 gelegen. Damals waren 82 von 100 Sitzen belegt gewesen. Dass die Auslastung trotz einem Zuwachs von rund 300’000 Passagieren nicht gestiegen sei, liege daran, dass die Edelweiss teilweise grössere Flugzeuge habe.

Auch der Start ins neue Jahr ist solide verlaufen. «Wir haben schon rund ein Drittel der Buchungen erhalten, die wir für ein Jahr brauchen», sagte Bauer. Der Buchungsstand sei auf dem Vorjahresniveau. Damit hat die Edelweiss schon rund 1,1 Millionen Buchungen in den Büchern.