Edelweiss streicht wegen geringer Nachfrage Flüge in die USA

Keystone-SDA

Die Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss streicht Flüge in bestimmte US-Städte sowie in den Oman. Grund sind eine rückläufige Nachfrage sowie der wegen der geopolitischen Lage gestiegene Treibstoffpreis.

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(Keystone-SDA) Zum einen kommt es im Sommerflugplan zu Anpassungen bei ihren Nordamerika-Verbindungen vor, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. So nimmt Edelweiss Flüge nach Denver und Seattle ab sofort ganz aus dem Programm.

Auf der Strecke nach Las Vegas würden die Frequenzen im Frühsommer und Herbst reduziert. Ausserdem werden im kommenden Winterflugplan 2026/27 die Flüge nach Maskat und Salalah im Oman gestrichen.

Ausschlaggebend für die Anpassungen seien unter anderem die anhaltenden Auswirkungen der geopolitischen Situation, insbesondere im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Neben der Entwicklung der Treibstoffpreise sei die Nachfrage nach einzelnen Destinationen in den USA rückläufig.

Betroffene Passagiere sollen auf alternative Verbindungen, primär innerhalb der Muttergruppe Lufthansa, umgebucht werden oder können eine Rückerstattung des Ticketpreises erhalten.