Ehemaliger Berner Staatsschreiber und BLS-Direktor Josi verstorben

Keystone-SDA

Der frühere Staatsschreiber des Kantons Bern und Direktor der BLS, Martin Josi, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Todesanzeige der Berner Regierung hervor.

(Keystone-SDA) Josi war von 1971 bis 1985 Staatsschreiber des Kantons Bern. In dieser Funktion erlebte er auch den Beginn der Berner Finanzaffäre mit. Dabei ging es um die missbräuchliche Verwendung von Lotteriegeldern.

Von 1985 bis zur Pensionierung 1999 war er Direktor der BLS. In dieser Zeit wurde unter anderem die Doppelspur ins Wallis gebaut. Der Ausbau war Zeil eines grösseren Modernisierungsprogramms der BLS unter Josi.