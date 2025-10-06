The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Ehemaliger Zürcher Regierungsrat Homberger stirbt mit 88 Jahren

Keystone-SDA

Alt Regierungsrat Ernst Homberger (FDP) ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der aus dem Zürcher Oberland stammende Politiker war von 1991 bis 1999 Mitglied des Zürcher Regierungsrats.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Homberger starb am Freitag, 3. Oktober, wie der Zürcher Regierungsrat am Montag mitteilte. Die Zürcher Regierung verliere mit ihm einen geschätzten ehemaligen Kollegen.

Homberger war nach seiner Wahl in den Regierungsrat 1991 bis ins Jahr 1995 Direktor der Polizei und des Militärs, danach stand er bis 1999 der Volkswirtschaftsdirektion vor.

1995/96 präsidierte er die Kantonsregierung. Während seiner Zeit als Volkswirtschaftsdirektor wurde die bis heute tätige Standortmarketingorganisation «Greater Zurich Area» gegründet.

Seine politische Karriere startete der Agrarwissenschaftler 1978 im Gemeinderat von Bäretswil. Von 1979 bis 1991 war er Mitglied des Kantonsrats.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft