Ein neuer Millionengewinn bei Swiss Lotto-Ziehung

Keystone-SDA

Swiss Lotto hat bei der Ziehung vom Mittwoch eine neue Millionärin oder einen neuen Millionär gekürt. Dank einem Sechser gewinnt die Mitspielerin oder der Mitspieler genau 1 Million Franken. Nur die Glückszahl fehlte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die ausgelosten Zahlen waren die 4, 9, 11, 17, 20 und 32. Die Glückszahl wäre die 2 gewesen. Als Replay-Zahl wurde die 12 gezogen und als Joker-Zahl die 298348.

Für die nächste Ziehung vom Samstag befinden sich 31,2 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

