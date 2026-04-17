Einbrecher verunfallt in Uster mit gestohlenem Auto

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Donnerstag einen mutmasslichen Einbrecher festgenommen. Der 22-jährige Mann war zuvor mit einem gestohlenen Wagen vor einer Kontrolle geflüchtet und in Uster verunfallt.

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(Keystone-SDA) Der Verdächtige soll für mehrere Einbrüche in Autogaragen in Volketswil und Nänikon verantwortlich sein, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Kurz nach 2 Uhr löste er in einem Betrieb in Volketswil einen Alarm aus, woraufhin die Polizei die Fahndung einleitete.

Rasante Flucht auf der Autobahn

Bei der versuchten Kontrolle eines verdächtigen Fahrzeugs in der Nähe das Tatorts gab der Lenker Gas. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit flüchtete er über die A15 in Richtung Rapperswil. Bei der Ausfahrt Uster verlor der Mann schliesslich die Kontrolle über den Wagen und verursachte einen Selbstunfall.

Die Einsatzkräfte konnten den Fahrer noch vor Ort überwältigen. Der unverletzte 22-jährige Franzose hatte das Fluchtauto laut ersten Erkenntnissen zuvor aus einer Garage in Nänikon entwendet.

An den Verkehrseinrichtungen und dem gestohlenen Auto entstand erheblicher Sachschaden. Der Beschuldigte wurde nach der Befragung der Staatsanwaltschaft zugeführt. Die Behörden prüfen nun, ob der 22-Jährige für weitere gleichgelagerte Straftaten in der Region infrage kommt. Die Ermittlungen der Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft dauern an.