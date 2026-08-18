Eine grosse Velosharing-Station soll Luzerner Bahnhof entlasten

Keystone-SDA

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Ab Oktober 2026 soll eine grosse Velosharing-Station am Bahnhof Luzern die hohe Nachfrage decken. Die Stadt will dafür zwei kleinere Stationen aufheben, wie sie am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der öffentliche Veloabstellplatz auf dem Vorplatz beim Bahnhofausgang West, der zur Zentralstrasse führt, soll künftig für Leihvelos reserviert sein. Dafür werden die kleineren Velosharing-Stationen an der Pilatusstrasse und vor der Touristeninformation an der Zentralstrasse aufgehoben. Diese sollen dann ganz den privaten Velos zur Verfügung stehen, so die Stadt Luzern. Falsch parkierte private Velos werde der Ordnungsdienst an den Ausweichplatz am Inseliquai oder, falls sie angekettet sind, in die Velostation verschieben.

Da am Bahnhof rund zehn Prozent mehr Velos zurückgegeben als ausgeliehen werden, seien die bestehenden Stationen regelmässig überlastet, schrieb die Stadt Luzern weiter. Besonders betroffen sei die kleine Station bei der Touristeninformation. Wenn diese überfüllt ist, beeinträchtige dies auch das Trottoir.

Die Verkehrsanordnung für die neue Station liegt ab Samstag öffentlich auf.

Nutzung nimmt zu

Rund um den Bahnhof Luzern wurden 2025 etwa 250’000 Ausleihen und Rückgaben von Velos registriert, hiess es. Damit ist der Bahnhof ein Hotspot für das Veloleihsystem «Nextbike», das in der Stadt Luzern immer beliebter wird. Die Nutzung nahm im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent zu. In den ersten sechs Monaten 2026 wurden gemäss Mitteilung 367’000 Ausleihen verzeichnet.

Wie die Stadt weiter festhielt, sei gut ein Drittel der Einwohnenden bei «Nextbike» registriert. Zudem laufe die Nutzung sehr effizient ab: Jedes Velo werde in der Stadt Luzern im Schnitt bis zu sieben Mal täglich ausgeliehen.

Die Stadt Luzern unterstützt die Nutzung im Rahmen der Mobilitätsstrategie. Für die städtische Bevölkerung ist die Ausleihe für bis zu 30 Minuten jeweils gratis.