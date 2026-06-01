Eine Verletzte nach Wohnungsbrand in Regensdorf

Keystone-SDA

Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Regensdorf ist am Montagabend eine Frau leicht verletzt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf über hunderttausend Franken geschätzt. Warum es zum Brand kam, blieb zunächst unklar.

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(Keystone-SDA) Kurz nach 17 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung die Meldung ein, dass es in einem Mehrfamilienhaus brenne, hiess es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich vom Montagabend.

Die 67-jährige Mieterin der betroffenen Wohnung erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht. Ein zehn Monate alter Säugling wurde zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht. Weitere rund zehn Personen konnten das Gebäude unversehrt verlassen.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand, der in einer Küche im 2. Obergeschoss ausgebrochen war, rasch unter Kontrolle bringen, wie es weiter hiess. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren. Die vom Brand betroffene Wohnung allerdings ist zurzeit nicht bewohnbar.