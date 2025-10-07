The Swiss voice in the world since 1935
Einfamilienhaus in Egerkingen SO nach Brand nicht mehr bewohnbar

Keystone-SDA

In einem Einfamilienhaus in Egerkingen SO ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete eine Person über ein Fenster, zwei weitere Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

(Keystone-SDA) Der Brand ereignete sich kurz nach 18.00 Uhr, wie die Solothurner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Als Ursache steht ein technischer Defekt an einem Akkupaket im Vordergrund.

Die Angehörigen der Feuerwehr Egerkingen und Oensingen brachten die Flammen gemäss Polizeiangaben zwar rasch unter Kontrolle. Das Einfamilienhaus ist vorerst aber dennoch nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner halten sich in einer Notunterkunft auf.

