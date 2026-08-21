Elf Verletzte bei Wohnungsbrand in Schaffhausen

Keystone-SDA

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Bei einem Wohnungsbrand in Schaffhausen am späten Donnerstagabend sind elf Personen verletzt worden. Neun von ihnen mussten in ein Spital gebracht werden, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Unter den verletzten Personen befinde sich auch eine Polizistin der Schaffhauser Polizei, schrieb die Polizei in einer Mitteilung in der Nacht auf Freitag. Zur Schwere der Verletzungen der elf Personen lagen keine Informationen vor, wie ein Sprecher der Schaffhauser Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Meldungen zum Brand im Riet in der Stadt Schaffhausen seien kurz vor 22.30 Uhr eingegangen, hiess es in der Mitteilung weiter. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die betroffene Wohnung demnach bereits in Vollbrand.

Mehrere Personen wurden laut Mitteilung aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert. Nach rund zwei Stunden durften die meisten Bewohnerinnen und Bewohner wieder zurück in ihr Zuhause. Die Feuerwehr habe verhindert, dass das Feuer auf weitere Wohnungen übergriff.

Der Brand sei nach ersten Erkenntnissen in der Küche der betroffenen Wohnung ausgebrochen. Die genaue Ursache für den Brand werde ermittelt.