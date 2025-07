Elon Musk will eigene Partei gründen

Tech-Milliärdar Elon Musk will eine eigene Partei namens America Party gründen. Das kündigte der frühere Berater von Präsident Donald Trump, mit dem er jetzt zerstritten ist, am Samstag auf seiner Plattform X an.

(Keystone-SDA) Musk schrieb, die neue Partei werde den US-Bürgern «ihre Freiheit zurückgeben». Wenn das Land durch Verschwendung und Bestechung in den Bankrott getrieben werde, «leben wir in einem Einparteiensystem, nicht in einer Demokratie».

Die Ankündigung Musks markiert einen vorläufigen Höhepunkt der Fehde zwischen Trump und dem Tech-Milliardär, der den Wahlkampf Trumps mit Millionen unterstützt hatte.

Zuletzt hatte sich Tesla-Chef Musk massiv über das von Trump am Freitag unterzeichnete grosse Steuer- und Ausgabengesetz aufgeregt, bekannt als «One Big Beautiful Bill». Er forderte unter anderem weitaus stärkere Ausgabenkürzungen.

Musk hatte vor einigen Wochen bereits vorgeschlagen, eine neue Partei der Mitte zu gründen.