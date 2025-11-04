Ems-Chemie bestätigt Prognosen für 2025

Keystone-SDA

Der Spezialchemiekonzern Ems bestätigt am Dienstag seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2025. Demnach erwartet die Gruppe unverändert ein Betriebsergebnis (EBIT) leicht über Vorjahr.

(Keystone-SDA) Die Mitte Oktober im 9-Monatsbericht veröffentlichten Einschätzungen und Erwartungen gelten unverändert, betonte das Unternehmen in einer Medienmitteilung am Dienstag.

Auslöser für die Mitteilung ist offenbar ein Analystenvotum, auf das Ems in der Mitteilung Bezug nimmt. Ein Analysehaus hatte am Morgen «aufgrund von veränderten Annahmen in deren Bewertungsmodell» das Kursziel für die Ems-Aktie um gut 14 Prozent gesenkt.