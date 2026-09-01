Energie Service Biel legt den Grossteil des Gasnetzes still

Keystone-SDA

Teilen

Biel verabschiedet sich vom Gas: Der Energie Service Biel (ESB) stellt sein Netz bis 2050 schrittweise auf erneuerbare Wärme um. Die ersten Stilllegungen beginnen 2037.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit diesem Schritt leiste das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zum Netto-Null-Ziel der Stadt bei den Treibhausgasemissionen, teilte der ESB am Dienstag mit.

Die betroffenen Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer werden ab Herbst 2026 schriftlich informiert. Für Eigentümerinnen und Eigentümer stehen nach Angaben des ESB und der Stadt Biel bereits heute verschiedene Informations- und Beratungsangebote zur Verfügung, um einen Heizungswechsel frühzeitig zu planen.

Die Länge des Gasnetzes soll im Zug der Umstellung von 220 auf 50 Kilometer reduziert werden. Parallel dazu investiert der ESB rund 150 Millionen Franken in den Ausbau von Fernwärmenetzen. Diese sollen unter anderem mit Energie aus See- und Grundwasser sowie aus Holz betrieben werden.

Einzelne Gas-Netzabschnitte, etwa in der Altstadt oder für industrielle Anwendungen, können bestehen bleiben. Diese Anschlüsse sollen künftig mit Biogas versorgt werden.