Engelberg OW fordert breite Mitfinanzierung für Olympia 2038

Keystone-SDA

Der Einwohnergemeinderat von Engelberg unterstützt die Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2038 in der Schweiz. Gleichzeitig weist er auf den Investitionsbedarf vor Ort hin und fordert eine breite Mitfinanzierung.

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(Keystone-SDA) Der Einwohnergemeinderat hat zur Vernehmlassung des Bundes zur Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2038 Stellung genommen, wie die Gemeinde in einer Mitteilung am Donnerstag schrieb. Engelberg ist als Austragungsort für das Skispringen sowie die nordischen Disziplinen vorgesehen.

Der Gemeinderat begrüsse den Ansatz, für die Durchführung der Spiele auf grösstenteils bestehende Sportinfrastrukturen zurückzugreifen. In Engelberg seien jedoch Investitionen erforderlich. Neben der bestehenden Grossschanze wäre insbesondere der Bau einer Normalschanze erforderlich. Auch bei der Erschliessung sowie in Gebieten wie Gerschnialp oder im Talboden könnten Anpassungen bei der Erschliessung nötig werden, etwa für die Langlaufwettbewerbe, hiess es weiter.

Laut dem Communiqué könnten weder die Gemeinde noch der Kanton Obwalden diese Investitionen alleine stemmen. Der Rat fordert deshalb eine «wesentliche Mitfinanzierung» durch den Bund, die Trägerorganisation der Olympischen Spiele oder mit zentralschweizerischen Partnerschaften.

Über allfällige Bauprojekte sollen die Stimmberechtigten zu gegebener Zeit an der Urne entscheiden, hiess es weiter.