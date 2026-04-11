Enkel von Rivella-Gründer wird neuer Verwaltungsratspräsident

Keystone-SDA

Beim Getränkehersteller Rivella wird Tano Barth ab Frühling 2027 neuer Verwaltungsratspräsident. Der Enkel des Rivella-Gründers Robert Barth folgt damit auf seinen Vater Alexander, der Mitglied des Verwaltungsrates bleiben wird.

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(Keystone-SDA) Rivella bestätigte einen entsprechenden Bericht in der «Schweiz am Wochenende» vom Samstag auf Anfrage von Keystone-SDA.

Die Rivella AG ist zu 100 Prozent im Besitz von Alexander und Tano Barth. Seit dem vergangenen Jahr sind die beiden Co-Aktionäre des Unternehmens. Der gelernte Rechtsanwalt Tano Barth ist seit 2024 Mitglied des Verwaltungsrates von Rivella und Miroma mit Sitz in Rothrist AG.

Auch im operativen Bereich des Unternehmens wird es einen Wechsel geben, wie unlängst bekannt wurde. Ende Juli verlässt Co-CEO Erland Brügger das Unternehmen, auf ihn folgt Christoph Messerli als neuer Co-CEO. Er teilt sich das Geschäftsleitungsmandat mit Silvan Brauen.

2027 feiert Rivella das 75-jährige Bestehen. Der Getränkehersteller konnte im vergangenen Jahr den Absatz mehr oder weniger halten. Die Fokussierung auf die Kernmarken Rivella und Focuswater hat sich laut dem Unternehmen ausgezahlt.

Rivella verkaufte 2025 insgesamt 95 Millionen Liter Getränke, das sind eine Million Liter weniger als noch im Vorjahr. Damit machte der Getränkehersteller jedoch einen drei Prozent höheren Umsatz von 140 Millionen Franken.