Entlebuch schliesst 2025 mit Gewinn ab

Keystone-SDA

Die Gemeinde Entlebuch schliesst das Jahr 2025 insbesondere dank höheren Steuereinnahmen mit einem Gewinn von rund 1,2 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Überschuss von gut 27'000 Franken.

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(Keystone-SDA) Mit Ausnahme des Aufgabenbereichs Soziales haben alle Bereiche weniger Kostenaufwand abgerechnet als angenommen, hiess es in einer Mitteilung der Gemeinde von Montag. Den Überschuss legt die Gemeinde im Eigenkapital an.

Die Nettoinvestitionen betrugen im vergangenen Jahr 6,5 Millionen Franken. Damit wurde das budgetierte Ergebnis von 7,8 Millionen Franken unterschritten. Es seien weniger Mittel benötigt worden als gedacht, hiess es weiter, insbesondere für die Renovation des Port-Saals, die Schulraumerweiterung Pfrundmatt und den Ausbau Glaubenbergstrasse. Die an der Glaubenbergstrasse nötigen Sofortmassnahmen sorgten hingegen für Mehraufwand.

Die Jahresrechnung kommt an der Gemeindeversammlung vom 10. Juni zur Abstimmung.