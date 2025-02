Erdbeben mit Stärke 3,2 nordöstlich von Aosta in Italien

Keystone-SDA

Rund 12 Kilometer nordöstlich von Aosta in Italien hat in der Nacht auf Donnerstag die Erde mit einer Stärke von 3,2 auf der Richterskala gebebt. Das Erdbeben dürfte laut dem Schweizerischen Erdbebendienst in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich (SED) registrierte das Beben um 00.51 Uhr, wie der Webseite zu entnehmen war. Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten.