Erster Zug fährt durch instandgesetzte Gotthard-Weströhre

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Anlässlich des Probebetriebs sind am Montag erste Züge durch die Weströhre des Gotthard-Basistunnels gefahren. Per 2. September soll die Röhre wieder vollumfänglich in Betrieb genommen werden.

Der kommerzielle Zug startete um 5.30 Uhr in Chiasso Richtung Basel, wie die SBB am Montag mitteilten. Ein weiterer Zug fährt anschliessend von Ludwigshafen (D) nach Gallarate (I).

Rund ein Jahr dauerten die Instandsetzungsarbeiten der Weströhre. Am 10. August 2023 war auf der Fahrt von Chiasso nach Basel in der Weströhre ein Güterzug entgleist. Ursache war ein Radscheibenbruch.