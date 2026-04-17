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Euro Millions-Jackpot wird am Freitag nicht geknackt

Keystone-SDA

Kein Glück für Euro Millions-Spielende am Freitag: Der Jackpot bleibt unangetastet. Niemand tippte auf die richtigen Zahlen 22, 23, 28, 41 und 47 sowie die Sterne 6 und 8.

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(Keystone-SDA) Drei Glückspilze tippten allerdings die richtigen Zahlen sowie den Stern 6. Damit erspielten sie sich entsprechend je 297’349.75 Schweizer Franken.

Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 134 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html

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