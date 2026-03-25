Euroairport Basel-Mülhausen mit acht neuen Destinationen im Sommer

Keystone-SDA

Mit dem Sommerflugplan für das Jahr 2026 hat der Euroairport Basel-Mülhausen (EAP) acht neue Destinationen angekündigt. Dazu gehören Bodrum (Türkei), Chisinau (Moldau), Lille (Frankreich) und Podgorica (Montenegro), wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

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(Keystone-SDA) Ebenfalls neu angeflogen werden Posen (Polen), Stockholm (Schweden), Tigru Mures (Rumänien) und Warschau (Polen). Insgesamt sollen vom 29. März bis 31. Oktober rund 100 Ziele per Direktflug erreichbar sein.

Erhöht werden sollen die Flugfrequenzen nach Hurghada (Ägypten) und nach Izmir (Türkei), wie es weiter heisst. Die Airlines Eurowings, Norwegian und Lufthansa würden ihr Angebot mittels zusätzlicher Flüge und dem Einsatz von Maschinen mit grösserer Kapazität ausweiten.

Zwischen dem 15. April und dem 20. Mai wird der Flugverkehr über die Sekundärpiste abgewickelt, weil die Hauptpiste saniert wird, wie der Flughafen weiter schreibt. Gemäss Medienmitteilung vom November wird in dieser Zeit nur Easyjet ab Basel fliegen und einen reduzierten Sommerflugplan anbieten.