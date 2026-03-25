The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Euroairport Basel-Mülhausen mit acht neuen Destinationen im Sommer

Keystone-SDA

Mit dem Sommerflugplan für das Jahr 2026 hat der Euroairport Basel-Mülhausen (EAP) acht neue Destinationen angekündigt. Dazu gehören Bodrum (Türkei), Chisinau (Moldau), Lille (Frankreich) und Podgorica (Montenegro), wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ebenfalls neu angeflogen werden Posen (Polen), Stockholm (Schweden), Tigru Mures (Rumänien) und Warschau (Polen). Insgesamt sollen vom 29. März bis 31. Oktober rund 100 Ziele per Direktflug erreichbar sein.

Erhöht werden sollen die Flugfrequenzen nach Hurghada (Ägypten) und nach Izmir (Türkei), wie es weiter heisst. Die Airlines Eurowings, Norwegian und Lufthansa würden ihr Angebot mittels zusätzlicher Flüge und dem Einsatz von Maschinen mit grösserer Kapazität ausweiten.

Zwischen dem 15. April und dem 20. Mai wird der Flugverkehr über die Sekundärpiste abgewickelt, weil die Hauptpiste saniert wird, wie der Flughafen weiter schreibt. Gemäss Medienmitteilung vom November wird in dieser Zeit nur Easyjet ab Basel fliegen und einen reduzierten Sommerflugplan anbieten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft