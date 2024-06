Eurojackpot geknackt: 120 Millionen Euro gehen nach Dänemark

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der 120 Millionen Euro schwere Eurojackpot ist geknackt. Er geht nach Dänemark. Ein Lottospieler, eine Lottospielerin oder eine Tippgemeinschaft in der Gewinnklasse eins hatte die richtigen Gewinnzahlen 1, 3, 24, 43 und 49 sowie die Eurozahlen 2 und 4 getippt.

In der zweiten Gewinnklasse konnten sich ebenfalls zwei Dänen über jeweils knapp 7,9 Millionen Euro freuen, wie Westlotto am Dienstagabend nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. In der Gewinnklasse drei hatten insgesamt 13 Spieler auf die richtigen Zahlen gesetzt.

Schon der erste Gewinn über 120 Millionen Euro ging im Juli 2022 nach Dänemark. Mehr geht nicht, denn die europäische Lotterie mit aktuell 18 Teilnehmerländern – die Schweiz ist nicht dabei – ist bei 120 Millionen Euro gedeckelt. Jeder zusätzlich gespielte Euro fliesst in die nächste Gewinnklasse.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.