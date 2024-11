Ex-Fussballer Alex Frei ist jetzt zertifizierter Käse-Sommelier

Keystone-SDA

Der ehemalige Fussballprofi und Rekordtorschütze der Schweizer Nationalmannschaft, Alex Frei, hat eine Ausbildung zum Käse-Sommelier erfolgreich abgeschlossen. Der 45-Jährige wisse nun alles über die Herkunft, Herstellung und Aromen von Käse.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Zusammen mit 22 weiteren Kursabsolventen sei er an der Zertifikatsfeier in Bern offiziell zum Schweizer Käse-Sommelier ausgezeichnet worden, teilte die Switzerland Cheese Marketing AG (SCM) am Dienstag mit. Frei habe den vergangenen Lehrgang «mit Herzblut» absolviert. Bei Quereinsteigern erfreue sich die Ausbildung immer grösserer Beliebtheit, wird SCM-Marketingchef Martin Spahr in der Mitteilung zitiert.

Begonnen habe alles mit einem Zeitungsbeitrag. Im Herbst 2023 habe Frei im «Blick» auf seine Zukunftspläne angesprochen, gesagt, dass er gerne einen Käseladen eröffnen möchte. Ein Jahr später vertiefte er auf Initiative von SCM sein Wissen über Käsesorten, -reifung, Sensorik und perfekte Käsepairings, wie es weiter hiess. Seit Montag dürfe er sich nun offiziell Schweizer Käse-Sommelier nennen.

Das Spezialistenseminar sei 2021 lanciert worden. Es erfreut sich seither reger Beliebtheit und wird laut Mitteilung ab 2025 neu auch in der Westschweiz durchgeführt. Ein Schweizer Käse-Sommelier kenne «sein Lebensmittel à fond». Er wisse alles über Herkunft, Herstellung und Zubereitung und könne Geschmack, Textur und die verschiedenen Aromen treffend beschreiben.