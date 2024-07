Ex-Miss Silvia Affolter akzeptiert mit 60 jedes Fältchen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die frühere Miss Schweiz Silvia Affolter hat kein Problem mit dem Älterwerden. Sie schätzt im Gegenteil die Lebenserfahrung. “Ab 60 kannst du vielleicht keine Buchstaben aus der Nähe mehr erkennen. Dafür aber die Idioten aus der Ferne”, sagte sie dem “Sonntagsblick”.

Endlich wisse sie, wer sie sei und was sie wolle, erläuterte Affolter im Interview mit dem Blatt: “Ich akzeptiere jedes Fältchen, das ich mir hart erarbeitet habe.”

Affolter wurde 1984 zur schönsten Schweizerin gekürt. Am Freitag feierte sie ihren 60. Geburtstag. In Sachen Beziehungen würde sie im Rückblick durchaus Dinge anders machen: “Wenn ich das Rad der Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich viel mehr Zeit und Verstand in die Auswahl des bestmöglichen Lebenspartners investieren.”

Bei den Männern habe sie sich den Luxus erlaubt, nur auf das Herz und die Hormone zu hören, so die ehemalige Schönheitskönigin. “Ich bin die Letzte, die Beziehungstipps geben darf.”