Fünf Menschen im Kanton St. Gallen bei Verkehrsunfällen verletzt

Keystone-SDA

Im Kanton St. Gallen haben sich von Samstagmittag bis Sonntagmorgen bei winterlichen Strassenverhältnissen rund 30 Verkehrsunfälle ereignet. Fünf Personen wurden verletzt, darunter ein Kind, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Unfälle sind laut Angaben der Polizei hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Geschwindigkeit nicht an die Strassen- und Witterungsverhältnisse angepasst wurde.

In Rapperswil-Jona etwa geriet ein Motorkarren bei Schneeräumungsarbeiten ins Rutschen und erfasste ein 6-jähriges Mädchen am Strassenrand. Das Kind wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht. Drei weitere Personen wurden bei Unfällen in den Gemeinden Haag, Eggersriet und Kirchberg leicht verletzt.

In Oberuzwil verursachte ein 21-jähriger Autofahrer einen Sachschaden von über 70’000 Franken. Sein Auto geriet ins Schleudern und kollidierte mit vier parkierten Fahrzeugen. In Schwarzenbach wiederum wurde ein alkoholisierter Autofahrer leicht verletzt, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Strommast prallte. Auf der Autobahn A13 kam es in Rüthi und Sennwald zu zwei Selbstunfällen mit Sachschaden.

Ansonsten kam es laut der Polizei während des Tages zu verschiedenen weiteren Verkehrsunfällen. Zum grössten Teil handelte es sich um Selbstunfälle, bei denen Autos Objekte neben der Strasse touchierten oder gegen Leitplanken und ähnliches prallten. Keines der verunfallten Autos war mit Sommerreifen unterwegs. Die Personen waren zudem fahrfähig, wie es am Sonntag weiter hiess.