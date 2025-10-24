Fünf Verletzte bei Kollision im Balmenraintunnel SG

Keystone-SDA

Fünf Personen sind am Freitagvormittag bei der Kollision mehrerer Autos im Balmenraintunnel der A15 verletzt worden. Eine 80-jährige Frau war aus unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte.

Dort kam es zur Kollision mit dem Auto einer 56-jährigen Frau. In der Folge wurden drei weitere Autos in den Unfall verwickelt.

Die 56-jährige Autofahrerin wurde schwer verletzt ins Spital geflogen. Die 80-jährige Lenkerin, ihre 77-jährige Beifahrerin sowie eine 21-jährige Frau und ein 81-jähriger Mann erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.