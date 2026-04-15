Fünf Verletzte nach heftiger Kollision in Kaisten AG

Keystone-SDA

Bei einer heftigen Kollision dreier Autos sind am Dienstagabend in Kaisten AG fünf Personen verletzt worden. Sie mussten ins Spital. Ein achtjähriges Kind befindet sich laut Polizeiangaben noch auf der Intensivstation.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich um 19.15 Uhr beim Kreisverkehr auf der Baslerstrasse ausserhalb von Kaisten, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Ein 62-jähriger Autolenker sei durch den Hardwald auf den Kreisverkehr zugefahren.

Er habe den Kreisverkehr in Richtung Laufenburg verlassen wollen, jedoch die Kontrolle über das Auto verloren. Dadurch sei er beim Kreiselausgang auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestossen. Ein drittes Auto fuhr auf.

Während der Unfallverursacher allein unterwegs war, befanden sich im zweiten Auto ein 49-jähriger Lenker sowie seine beiden achtjährigen Kinder, wie die Kantonspolizei weiter schrieb. Im dritten Auto war eine 72-jährige Frau am Steuer. Ambulanzen brachten alle fünf Personen ins Spital.

Die Kantonspolizei nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis vorläufig ab. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Polizei die Strasse sperren. Die Unfallstelle war kurz nach 21.30 Uhr geräumt.