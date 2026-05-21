Fahrplan 2027 sieht Zug von Weinfelden TG bis nach Bregenz A vor

Keystone-SDA

Der Fahrplanentwurf 2027 bringt der Ostschweiz punktuelle Änderungen. So soll etwa die S-Bahn von Weinfelden über St. Gallen künftig bis nach Bregenz verkehren. Zudem sind Anpassungen bei Bus- und Nachtverbindungen und im internationalen Verkehr geplant.

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(Keystone-SDA) Der Fahrplanentwurf für 2027 ist bekannt. Das schreibt der Kanton St. Gallen in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

Laut Kanton ist das Fahrplanverfahren öffentlich und dauert bis zum 9. Juni 2026. Die Kantone werten Rückmeldungen aus und unterbreiten sie den betroffenen Transportunternehmen. Der definitive Fahrplan für das nächste Jahr wird im September veröffentlicht.

Nach grösseren Angebotsänderungen in den letzten Jahren werde der Fahrplan im Dezember 2026 «nur punktuell verbessert».

In der Ostschweiz soll etwa die S-Bahn Weinfelden-St. Gallen-St. Margrethen ab Fahrplan 2027 bis nach Bregenz verlängert werden. Die wachsenden Zentren entlang der Strecke werden damit besser miteinander verbunden, wie der Kanton schreibt. Die Bezeichnung der neuen Linie lautet S3 Weinfelden-St. Gallen-St. Margrethen-Bregenz. Sie verkehrt stündlich und ergänzt, laut Kanton, die übrigen nationalen und internationalen Angebote ideal. Zwischen St. Margrethen und Bregenz verkehren die S-Bahn-Züge neu auch an Sonntagen im Halbstundentakt.

Der neue Fahrplan beinhaltet ausserdem Änderungen im Nachtfahrplan der SBB, Busanpassungen in der Stadt St. Gallen, etwa bei der Buslinie 151 oder der Linie 9. Regional soll es zum Beispiel bei der Buslinie 300 (Altstätten-Buchs) zu Änderungen kommen.

Ebenfalls am Donnerstag kommentierte die SBB: Sie heben Verbesserungen für Pendlerinnen und Freizeitreisende hervor. So verkehre ein zusätzlicher Direktzug von Zürich nach Venedig und Reisende gelangten ganzjährig direkt nach La Spezia. Im Sommer fahre ein Direktzug von der Schweiz nach Rimini.

Die Schweizerische Südostbahn (SOB) plant gemäss einer Mitteilung, per Dezember 2026 das Nachtangebot auszubauen. In der Region Zürichsee-Linth soll die SN44 an Wochenenden stündlich zwischen Rapperswil und Lichtensteig verkehren mit Anschluss von Zürich sowie von und nach St. Gallen, Wil SG und Nesslau-Neu St. Johann. Ob das Angebot kommt, entscheidet der Kanton St. Gallen.

In Kooperation mit der SBB soll es gemäss Communiqué der SOB im Fernverkehr in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag auf Sonntag neue Nachtverbindungen zwischen Chur und Zürich geben. In Zürich bestünde ein Anschluss zum Flughafen.