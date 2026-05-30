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Fahrunfähiger Mann verursacht in Wattwil SG Unfall

Keystone-SDA

Ein fahrunfähiger Autofahrer hat am Samstagmorgen bei Wattwil SG einen Unfall verursacht und versucht zu flüchten. Er wurde von einer Patrouille angehalten, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Einer Polizeipatrouille fiel gegen 8 Uhr auf der Rickenstrasse ein Auto auf, das auf Wiesland fuhr und dann wieder auf die Strasse einbog. Bei der anschliessenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35-jährige Lenker fahrunfähig war und keinen gültigen Führerausweis besass, wie es weiter hiess.

Zuvor war der Mann in einer Rechtskurve von der Strasse abgekommen und hatte einen Leitpfosten umgefahren. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr er einige Meter über das Wiesland weiter und zurück auf die Fahrbahn. Der Mann musste laut Mitteilung eine Blut- und Urinprobe abgeben.

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