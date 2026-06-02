Fahrzeuglenkerin in Pieterlen bei Selbstunfall leicht verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall ist am Montagnachmittag In Pieterlen eine Fahrzeuglenkerin leicht verletzt worden. Sie musste zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Auto war kurz nach 16.00 Uhr auf der Bürenstrasse von Pieterlen herkommend in Richtung Autobahnauffahrt Lengnau unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam es von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Aus dem Auto liefen grössere Mengen Flüssigkeiten aus, die eine Sicherung und Reinigung der Fahrbahn nötig machten.

Die Bürenstrasse musste ab zirka 16.00 Uhr zunächst wechselseitig und später vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis etwa 19.00 Uhr an. Eine Umleitung wurde signalisiert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind laut Polizei noch im Gang.