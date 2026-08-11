Fassade eines Mehrfamilienhauses brennt in Buttisholz LU

Keystone-SDA

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Die Fassade eines Mehrfamilienhauses hat am Dienstagmorgen in Buttisholz LU gebrannt. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes wurden evakuiert. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Die Luzerner Polizei war um 5.30 Uhr wegen des Feuers alarmiert worden, wie sie mitteilte. Die Feuerwehr von Buttisholz rückte aus, sie wurde von derjenigen von Nottwil und der Region Sursee unterstützt. Auch der Rettungsdienst 144 war vor Ort.

Die Brandermittler der Luzerner Polizei hätten ihre Arbeit aufgenommen, um die Ursache des Feuers abzuklären, hiess es in der Mitteilung vom Dienstagvormittag.