FDP-Ständerat Thierry Burkart liebt Ex-Fussballerin

Keystone-SDA

FDP-Ständerat Thierry Burkart hat eine neue Freundin. Sie heisst Melina Salaorni und ist Ex-Fussballerin des FC St. Gallen, wie der "Blick" weiss.

(Keystone-SDA) Seit einem Jahr habe die Gerüchteküche bereits gebrodelt, jetzt sei es offiziell. Der 50-jährige Burkart habe sich am Sonntag zusammen mit seiner 20 Jahre jüngere Freundin gut gelaunt beim 150. Geburtstag der Traditionsbrauerei Feldschlösschen gezeigt.

Bereits im November waren Thierry Burkart und die politische Beraterin Melina Salaorni offenbar auch gemeinsam bei der «Prix Suisse»-Verleihung zu sehen.

Die deutsch-italienische Doppelbürgerin Salaorni kickt laut «Blick» leidenschaftlich gerne: Sie spielte für den FC St. Gallen 1879 in der Women’s Super League, der höchsten Schweizer Frauenliga. Dort spielte sie ihr letztes Spiel im April 2016.