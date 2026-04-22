Felix Platter-Schwimmbad in Basel bleibt erhalten

Keystone-SDA

Das nicht mehr verwendete Therapiebad in der Universitären Altersmedizin Felix Platter soll als Quartierbad erhalten bleiben. Der Grosse Rat hat am Mittwoch ein entsprechendes Budgetpostulat von 282'000 Franken mit 46 zu 43 Stimmen bei 4 Enthaltungen gutgeheissen.

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(Keystone-SDA) Beat Schaller (SVP), der Urheber dieses Budgetpostulats, machte sich für einen weiteren Betrieb des Bads stark. Es sei nicht sinnvoll, wertvolle und neue Infrastruktur abzubauen. Stattdessen könnten Kinder wie auch Betagte und Pflegebedürftige aus dem Quartier diese Wasserfläche nutzen.

Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Mitte) plädierte dafür, das Budgetpostulat nicht zu überweisen. Mit dem öffentlichen Zugang werde das Spital belastet. Ein Spital sei schliesslich keine Badeanstalt. Schallers Vorstoss setzte sich jedoch durch. Zwar unterstützte nur die Hälfte seiner eigene Partei das Budgetpostulat, doch es erhielt viele Stimmen von linker Seite.

Geld für Hitzemassnahmen und Schullager

Auch andere Budgetpostulate setzten sich gegen den Willen der Regierung im Parlament durch. Der Grosse Rat genehmigte 300’000 Franken für obligatorische Schullager und Exkursionen und 290’000 Franken für Massnahmen gegen Hitze an den Schulen. Weitere 150’000 Franken sprach er für eine neue Spielbaracke der Robi-Spielaktionen im Giesslipark sowie 13’000 Franken für den Verein «Ooink Ooink Production», ein Kinder- und Jugendarbeitsangebot im Landhof.