Feuerwehr rückt wegen Gewitter in Region Aarau mehrfach aus

Keystone-SDA

Sieben Feuerwehren aus der Region Aarau sind in der vergangenen Nacht im Dauereinsatz gestanden. Ein Gewitter mit starkem Regen führte am Sonntag in der Region zu überfluteten Strassen und Kellern sowie umgestürzten Bäumen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 17 Uhr habe ein starker Regen eingesetzt, der innert Minuten Strassen unter Wasser setzte, schrieb die Kantonspolizei am Montag in einer Mitteilung. Rasch seien bei der Notfallzentrale erste Meldungen eingegangen.

Obwohl der Regen bald wieder nachgelassen habe, habe die Kantonspolizei bis gegen 20 Uhr vor allem aus Aarau mehrere Dutzend Meldungen erhalten.