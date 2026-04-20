Feuerwehrauto von Lausen kommt für 24’100 Franken unter den Hammer

Keystone-SDA

Das Feuerwehr-Pionierfahrzeug "Burzel" der Baselbieter Gemeinde Lausen kommt für 24'100 Franken unter den Hammer. Die ungewöhnliche Versteigerung beim Online-Auktionshaus Ricardo ist seit Montag über Mittag beendet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Da die Ortsfeuerwehr ein neues Mehrzweckfahrzeug beschaffte, verkaufte sie das ausgediente Vehikel über diese Plattform, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA vergangene Woche berichtete.

Es ist laut dem Gemeinderat das zweite Mal, dass Lausen ein Feuerwehrauto versteigert. Interessiert an solchen Angeboten seien Feuerwehrfans und Bastler, die solche Fahrzeuge umbauen. Bei «Burzel» handelt es sich um ein 12 Tonnen schweres Dieselfahrzeug mit Erstzulassung im Jahr 1997.

Die Gemeinde macht mit dieser Versteigerung keinen Gewinn. Die Einnahme wird von der Subvention abgezogen, welche die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung den Ortsfeuerwehren bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge gewährt, wie der Gemeinderat letzte Woche auf Anfrage sagte.