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Feuerwehrleute erleiden bei Grossbrand in Fideris Kreislaufprobleme

Keystone-SDA

Bei der Bekämpfung eines Grossbrandes in Fideris GR am Sonntag haben mehrere Feuerwehrleute wegen der hohen Temperaturen Kreislaufprobleme erlitten. Sie mussten vor Ort durch Ambulanzteams betreut werden. Beim Brand entstand ein riesiger Sachschaden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer ging von einem Wohnmobil in einem Unterstand aus, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag schrieb. Es breitete sich derart schnell aus, dass schon beim Eintreffen der rund hundert Feuerwehrleute drei grosse Unterstände brannten.

Darunter befanden sich mehrere Wohnmobile, Baumaschinen, Baumaterialien, mindestens ein Lastwagen und ein Holzlager. Alles verbrannte vollständig. Auch ein angrenzender Stall mit Einfamilienhaus fing im Bereich des Dachs Feuer. Die Feuerwehr verhinderte schliesslich ein Übergreifen auf den nahegelegenen Wald.

Fünf Stunden lang waren die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt, ehe sie eine Brandwache einrichteten, wie die Polizei weiter schrieb. Die Behörden gehen nun der Brandursache nach.

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