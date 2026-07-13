Flucht vor der Winterthurer Polizei endet in Strassenlaterne

Keystone-SDA

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In der Nacht auf Montag hat ein Lieferwagenfahrer bei der Autobahneinfahrt Töss versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Fahrer wendete den Lieferwagen, streifte eine Leitplanke und landete schliesslich in einer Strassenlaterne.

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(Keystone-SDA) Die Flucht war damit aber noch nicht zu Ende: Mehrere Männer flüchteten zu Fuss Richtung Stadtzentrum weiter, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte. Die Polizei konnte sie aber rasch festnehmen. Dabei halfen die Kantonspolizei und ein Diensthund.

Am Steuer sass ein 18-jähriger Schweizer, der keinen gültigen Fahrausweis besitzt. Bei den anderen beiden Festgenommenen handelt es sich um zwei Somalier im Alter von 17 und 18 Jahren. Alle drei waren wegen mehrerer Delikte zur Verhaftung ausgeschrieben.