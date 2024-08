Flughafen Zürich mit 5 Prozent mehr Starts und Landungen im Juli

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Im Juli hat es am Flughafen Zürich deutlich mehr Starts und Landungen von Flugzeugen gegeben als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Ganz so viele Flüge wie vor der Corona-Krise werden in Kloten auch in der Sommerferienzeit aber noch nicht gezählt.

Insgesamt 24’221 Flugbewegungen wurden im Juli auf den Pisten der Flughafens Zürich abgewickelt. Das sind 3,8 Prozent mehr als noch im Juni, was hauptsächlich auf den sommerferienbedingten Anstieg des Reiseverkehrs zurückzuführen sein dürfte. Der Juli ist jedes Jahr der Monat mit den meisten Flugbewegungen.

Verglichen mit dem Vorjahr sind aber deutlich mehr Flugzeuge gestartet und gelandet: Das Plus gegenüber Juli 2023 beträgt 5,0 Prozent. Auch auf Jahressicht zeigt sich ein deutlicher Zuwachs: Aufsummiert stieg die Zahl der Flugbewegungen von Januar bis Juli im Vergleich zu 2023 um 6,9 Prozent. Dies zeigt eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP.

Im Sommer 2019, dem Jahr vor der Corona-Krise, war der Flugverkehr am Flughafen Zürich allerdings noch grösser: Damals gab es mit 25’087 Starts und Landungen 3,6 Prozent mehr Bewegungen als im laufenden Jahr.

Flugannulationen wegen IT-Panne

Die IT-Panne, die durch ein fehlgeschlagenes Update der Cybersicherheitsfirma Crowdstrike ausgelöst wurde und am 19. Juli weltweit die Flugpläne durcheinandergewirbelt hatte, führte auch am Flughafen Zürich zu Flugannulationen. Der Flughafen sprach an jenem Tag, an dem auch in Zürich die Starts zeitweise eingestellt werden mussten, von mindestens 120 gestrichenen Flügen von und nach Zürich.

Mit 341 Starts und 329 Landungen war der 19. Juli denn auch der verkehrsärmste Tag des Monats. An den anderen Tagen wurden zwischen 350 und 420 Starts respektive Landungen verzeichnet.

Die Flugbewegungszahlen am Flughafen Zürich basieren auf einer täglich aktualisierten Statistik, in der alle Flüge nach Instrumentenflugregeln erfasst sind. In diesem so genannten IFR-Verkehr sind neben dem Linienverkehr auch Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge enthalten. Die Zahl der Flugbewegungen sagt aber nichts aus über die Grösse der abgefertigten Flugzeuge und deren Auslastung.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Juni veröffentlicht der Flughafen Zürich am 13. August.