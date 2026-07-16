Flughafen Zürich verteilt rund 700 Sonnenblumen-Halsbänder

Keystone-SDA

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Der Zürcher Flughafen hat bisher fast 700 Sonnenblumen-Schlüsselbänder verteilt. Damit können Passagiere mit unsichtbaren Beeinträchtigungen signalisieren, dass sie bei Kontrollen mehr Zeit benötigen.

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(Keystone-SDA) Die sogenannten Sunflower Lanyards würden bei den betroffenen Personen durchwegs sehr gut ankommen, teilte der Flughafen Zürich auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Auch von den Flughafenangestellten würden die Schlüsselbänder geschätzt. Sie wüssten so, welche Passagiere einen besonders sensiblen Umgang brauchen würden.

Der Flughafen gibt die kostenlosen Schlüsselbänder seit November 2025 ab. Damit können Personen mit unsichtbaren Beeinträchtigungen wie Autismus, ADHS oder Parkinson signalisieren, dass sie vom Personal eventuell mehr Geduld, Rücksicht oder Unterstützung benötigen.

Auch die SBB geben den Sonnenblumen-Bändel ab. In den ersten Monaten seit der Einführung im vergangenen Sommer wurden dort bereits über 10’000 «Lanyards» verteilt. Erhältlich ist der Bändel auch bei der Swiss oder bei der Matterhorn Gotthard Bahn.

Die Stadt Zürich soll ebenfalls dazustossen, forderten Gemeinderäte von FDP und AL bereits im vergangenen Jahr in einem Vorstoss. Einsatzgebiete wären etwa die Stadtverwaltung, Schulen, Sportanlagen, Trams und Busse sowie Spielplätze. Der Vorstoss hat gute Chancen, wurde allerdings noch nicht beraten.