Flugverbot für Drohnen während der drei Euro-Spiele in St. Gallen

Keystone-SDA

Die St. Galler Regierung hat ein temporäres Flugverbot für Drohnen rund um das Fussballstadion in St. Gallen erlassen. Die Massnahme gilt an drei Spieltagen der am Mittwoch startenden Euro 2025.

1 Minute

(Keystone-SDA) Es sei ein «absolutes Flugverbot für unbemannte Luftfahrzeuge bis 25 Kilo» verfügt worden, heisst es in der Mitteilung der St. Galler Kantonspolizei vom Dienstag. Sie gilt für den 4., 9. und 13. Juli. An diesen Tagen finden in St. Gallen Spiele der Frauen-EM statt.

Das Verbot betreffe den Luftraum über dem Fussballstadion im Westen der Stadt St. Gallen mit einem Radius von zwei Kilometern. Verstösse würden angezeigt. Drohnen könnten gestoppt und sichergestellt werden.

Allerdings liege die Fussballarena wegen der nahen Rega-Basis ohnehin in einer Zone, in der es für «unbemannte Luftfahrzeuge ab 250 Gramm» ganzjährig ein Flugverbot gebe.